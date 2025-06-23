Участник Quest Pistols Show из РФ хочет запретить экс-коллегам петь общие песни

Quest Pistols Show — это перезапущенная оригинальная группа Quest Pistols. Коллектив создали в 2014 году. В состав группы включили артиста из Московской области, он был единственным россиянином.

Музыкальный коллектив выпустил два альбома и добился успеха. Через несколько лет украинцы ушли, они создали группу Quest Pistols. После этого они удалили с канала на YouTube все видео с россиянином, в том числе и его сольный проект VA․NO.

Экс-коллеги продолжают терроризировать музыканта. Они используют общие хиты, переводят песни на украинский язык, гастролируют за границей. А часть средств Quest Pistols направляют на нужды ВСУ. В соцсетях Криштофоренко периодически сталкивается с их хейтом.

Россиянин подчеркивает, что группа, в которой он участвовал, и та, что выступает сейчас, — разные коллективы с разной идеологией. Украинский состав придерживается не тех взглядов, к ним россиянин не относится, а в Сети их часто путают, мешая его продвижению. При этом Криштофоренко остается частью группы в первом формате и развивает свой сольный проект.

Запретить исполнение песен через суд сложно, поэтому россиянин сосредоточен на обелении репутации Quest Pistols Show и разграничении этих двух групп.