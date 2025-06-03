Участник группы «Технология» потребовал от гендиректора лейбла «Джем» 25 млн руб

В суде участник синти-поп-группы «Технология» Леонид Величковский потребовал 25 млн рублей с генерального директора издательства «Джем» Андрея Черкасова, которого обвинил в краже свыше 100 хитов, сообщает Mash .

В 1990-х годах Величковский подписал договор с гендиректором лейбла. Музыкант передал ему права на аудиозаписи для продвижения. Затем Величковский уехал из России и забыл об этом.

Черкасов разместил в соцсетях свыше 100 работ, среди них есть мелодии для певицы Лады Дэнс и поп-групп «Стрелки» и «Технология». Это было сделано без разрешения автора, а поэтому был нарушен договор. Величковский планировал решить все мирно, но Черкасов претензий не понял.

В итоге композитор обратился в суд с требованием запретить использовать «Джему» его фонограммы и взыскать с лейбла свыше 25 млн рублей за публикации. Как отметил адвокат, кроме «Технологии», жалобы на лейбл есть у группы «Комиссар», солистки «Миража» и «Звезды» Натальи Гулькиной.