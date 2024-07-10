Учащиеся школы искусств в Люберцах стали лауреатами Всероссийского конкурса

сегодня в 15:54

Учащиеся детской школы искусств № 5 успешно выступили на заключительном этапе открытого Всероссийского фестиваля-конкурса «Альянс талантов» — «Большой финал в Анапе», 10 люберчан стали его лауреатами. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В фестивале-конкурсе приняли участие более 2 тысяч конкурсантов из более 20 регионов Российской Федерации, которые представили на суд экспертов более 500 номеров.

«Лауреатами I степени стали Арина Илларионова, Никита Иовашвили и София Голикова. Лауреатами II степени стали Кира Назарова, Марианна Чапухян, Миша Никитин, Ксюша Зюзина, Таня Мареева, Платон Разумов и Владимир Бузов. Поздравляем учеников и их преподавателей Марину Николаева и Елену Новикову с достойным выступлением на фестивале-конкурсе. Гордимся нашими талантливыми ребятам», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что лауреаты I степени получают право войти в Государственный информационный ресурс об одаренных лицах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.