Учащиеся Подмосковья посетят концерты исполнителей «Русской фортепианной школы»

8 и 9 октября на сцене Большого зала Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского пройдут вечера проекта «Русская фортепианная школа. Мастера и наше будущее» с участием молодых исполнителей. Порядка 500 учащихся из учреждений дополнительного образования сферы культуры Подмосковья станут гостями программы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Культурно-просветительский проект «Русская фортепианная школа. Мастера и наше будущее» ставит своей целью сохранение и популяризацию уникального культурного феномена — русской фортепианной школы — через выступления и записи молодых пианистов. Одними из главных направлений работы проекта являются предоставление талантливым молодым пианистам престижной сцены для выступлений, в том числе Большого зала Московской консерватории; создание высококачественных студийных видеозаписей исполнения, соответствующих мировым стандартам; просветительская работа: рассказ об истории исполняемых произведений, жизни композиторов и самих молодых исполнителях, чтобы глубже понять музыку.

В текущем году в проекте участвуют молодые исполнители из 45 городов России и из восьми стран. Среди зарубежных представителей — музыканты из Белоруссии, Казахстана, Китая, Сербии, Швейцарии, Германии, Армении и Грузии.

8 октября перед зрителями выступят Василисса Третьякова, Максим Милославский, Владимир Родин, Владимир Петров, Филипп Копачевский.

В программе выступлений 9 октября — Аксинья Потемкина, Даниил Харитонов, Олеся Турсунова, Дмитрий Шишкин, Илья Папоян.

Музыканты исполнят произведения Листа, Рахманинова, Баха, Шопена, Глинки, Сен-Санса, Шуберта, Брамса и других композиторов.

Министерство культуры и туризма Московской области является партнером культурно-просветительского проекта «Русская фортепианная школа».

