Учащиеся ДШИ Подмосковья посетят концерты молодых исполнителей в Москве

4 и 5 февраля на сцене Большого зала Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского пройдут вечера проекта «Русская фортепианная школа. Мастера и наше будущее» с участием молодых пианистов. Гостями концертных программ станут более 700 учащихся из учреждений дополнительного образования сферы культуры региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект реализуется уже второй сезон. Его цель — популяризация среди молодежи талантов и достижений молодых мастеров русской фортепианной школы. Миссия проекта — поиск и выявление юных талантливых пианистов, а также предоставление возможностей для молодых музыкантов продемонстрировать широкой аудитории свое мастерство. Две главных составляющих проекта — высококачественная запись исполнения молодыми музыкантами классических произведений, продвижение их в сети Интернет и организация цикла концертов, которые планируется провести по всей стране.

Уже прошли четыре вечера в Большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Со следующего года компания «Империя Музыки» генерального продюсера проекта Табриза Шахиди будет привозить пианистов в регионы.

На концертах, зрителями которых станут подмосковные учащиеся, 4 февраля выступят Николь Горгадзе, Марк-Малик Мурашкин, Елисей Мысин, Мария Андреева, Фатима Дзусова, Станислав Корчагин. Они исполнят произведения Баха, Бетховена, Листа, Шопена, Моцарта, Штрауса и других композиторов-классиков.

5 февраля в программе выступления Екатерины Лакеевой, Даниила Абросимова, Шао Цзыюя, Зарины Шиманской, Александра Ключко. В исполнении юных пианистов прозвучат сочинения Шопена, Чайковского, Прокофьева, Скрябина, Листа.

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