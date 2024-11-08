Учащиеся ДШИ из Орехова-Зуева стали лауреатами Международного конкурса

Международный конкурс-фестиваль «На берегах Невы» проходил в Санкт-Петербурге с 1 по 3 ноября. Свои таланты на конкурсе продемонстрировали учащиеся детской школы искусств им. Я. Флиера (отделение «Дрезненская ДШИ»), передает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.

По итогам выступлений хореографический ансамбль «Калинка» стал лауреатом II степени в номинации «Танцевальное предложение», лауреатом I степени в номинациях «Народный танец 10–12 лет» и «Эстрадный танец 10–12 лет», лауреатом I степени в номинации «Народный танец — смешанная группа».

Солисты: София Жежу — лауреат III степени в номинации «Народно-характерный танец», Ирина Морозова — лауреат III степени в номинации «Деми-классика», Полина Швецова — лауреат II степени в номинации «Современный танец», Елизавета Пирогова — лауреат II степени в номинации «Народный танец», Ульяна Минаева — лауреат I степени в номинации «Танцевальное предложение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.