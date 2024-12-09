Учащиеся Домодедовских школ приняли участие в акции «Добрый Новый год»

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В преддверии веселого Нового года и светлого Рождества ученики образовательных учреждений городского округа Домодедово собрали сувениры, игрушки, сладкие подарки, книги и канцелярию для детей из новых регионов Российской Федерации, а также Курской и Белгородской областей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция «Добрый Новый год» организована волонтерами Подмосковья при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и Министерства информации и молодежной политики Московской области.

«Приятно, когда есть повод и возможность лишний раз порадовать наших соотечественников, поддержать их, поделиться теплом», — прокомментировала глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Домодедовские школьники проявили большую активность, доброту, внимание, заботу и стремление сделать мир лучше, ведь даже небольшие подарки могут сделать кого-то немного счастливее.

Акция напомнила о важности делиться теплом и добротой, особенно в праздничные дни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.