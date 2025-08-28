сегодня в 13:24

У сына Ефремова обострился рассеянный склероз после падения из окна

У сына актера Михаила Ефремова Николая обострился рассеянный склероз после падения из окна. Мужчина практически все время сидит дома, сообщает SHOT .

Николаю Ефремову сложно гулять из-за астмы и аллергии. Также артисту постоянно нужен присмотр со стороны врачей.

Летом 2023 года Николая Ефремова обнаружили под окнами своей квартиры. У него были сломаны бедро и таз. Молодого человека увезли в больницу и искусственно поместили в кому.

Тогда жена Николая, Владислава Киселева, отреклась от супруга. Она сказала, что мужчина якобы злоупотреблял горячительными напитками и находился на психиатрическом учете.

Николаю 34 года. Его родители — артисты Михаил Ефремов и Евгения Добровольская.

Николай состоял в коллективе «Непоседы». Он получил образование в ГИТИС и играл в кино.