У солиста Uma2rman нашли долг почти в полмиллиона рублей

Счета фирмы уже заблокированы.

Но бизнес музыканта нельзя назвать убыточным. Выручка ООО за 2023 год была 35 млн рублей, прибыль — 2,3 млн.

Но кроме налогового долга, у компании есть и исполнительное производство на 3,3 млн рублей. Это взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

