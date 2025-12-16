У солиста Uma2rman нашли долг почти в полмиллиона рублей
Компания ООО «УМА» солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского задолжала ФНС 468 тыс. рублей, сообщает «Звездач».
Счета фирмы уже заблокированы.
Но бизнес музыканта нельзя назвать убыточным. Выручка ООО за 2023 год была 35 млн рублей, прибыль — 2,3 млн.
Но кроме налогового долга, у компании есть и исполнительное производство на 3,3 млн рублей. Это взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.
