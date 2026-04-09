У «Продюсерской Компании Николая Расторгуева» почти в 60 раз упала прибыль

Выручка «Продюсерской Компании Николая Расторгуева», которой владеет глава группы «Любэ», в 2025 году снизилась в три раза, а прибыль — в 58. Об этом сообщает Super со ссылкой на данные Rusprofile.

Компания в 2025 году заработала 3,3 млн рублей. Это на 68% ниже, чем в 2024-м. Тогда выручка была 10 млн.

При этом прибыль фирмы рухнула в 58 раз. С 15 млн она упала до 256 тыс. рублей.

ООО «Продюсерская Компания Николая Расторгуева» открылась в 2007 году. Фирма создает видео, ведет деятельность в областях рекламы, творчества и развлечений.

Музыкант владеет 76% компании. 24% принадлежат его сыну Николаю.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.