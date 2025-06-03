«У нас все хорошо»: Виктория Макарская развеяла слухи о разводе

Супруга российского актера Антона Макарского, певица Виктория, заявила, что все слухи об избиениях в их семье и разводе — это домыслы, сообщает kp.ru .

«Я не изуродована и не нахожусь в больнице на последнем издыхании. Меня никто не избивает: ни Антон, ни завистники, ни бандиты. У меня нет никаких несовместимых с жизнью увечий, я не лежу в психушке, мы не разводимся», — сказала 52-летняя исполнительница.

Ранее скандал в Сети разгорелся из-за архивного видео в студии программы Юлии Меньшовой, где Макарская рассказывает, что Антон вытер ей накрашенные губы перед началом эфира. Также актер говорил о своих традиционных взглядах на брак: жена должна зависеть от мужа и во всем его слушаться.

После этого поклонники начали активно писать в блог Макарской: они беспокоились, что супруги несчастны в браке, Антон ее избивает или она сама находится в психиатрической больнице.

На самом деле Антон и Виктория Макарские женаты уже 25 лет. У них растут дочь Мария и сын Иван.