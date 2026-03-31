У бизнеса Ренаты Литвиновой в России обнаружились миллионные убытки

У косметической фирмы Ренаты Литвиновой в РФ убытки более 5 млн рублей

У российской косметической компании актрисы Ренаты Литвиновой ООО «Рида Косметикс» в 2025 году убыток, предположительно, составил 5,3 млн рублей. Об этом сообщает SHOT .

Ситуация с компанией 59-летней Литвиновой становилась хуже с 2022 года. Чистая прибыль у фирмы была в последний раз в 2021 году. Тогда компания заработала 5,5 млн рублей. С 2023 года размер убытков, предположительно, увеличивался.

На вкладах в РФ за последние четыре года актриса заработала 3,1 млн рублей. В отечественных банках лежат 22,6 млн, принадлежащих ей.

В российской столице у Литвиновой есть недвижимость на сумму 203 млн рублей. Речь идет о доме в Троицке площадью 214 квадратных метров, квартире за 87 млн (96 «квадратов») и еще одной за 77 млн (86 «квадратов»).

Актриса владеет автомобилем Lexus за четыре млн. Ему девять лет.

Литвинова после начала спецоперации покинула Россию и уехала в Париж.

