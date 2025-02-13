Тысячи блинов: в Петербурге проведут современную Масленицу

В Петропавловской крепости 1–2 марта проведут праздник «Зажигай, сударыня Масленица» с использованием современных технологий: гостей ждут 3500 блинов, AI-фотозона и арт-кокошники, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Кроме того, для посетителей организуют четырехметровой фотозону с неоном, благотворительную лавку, этно-битбокс и игру «Тайный сударь» с призами. Они смогут видеть себя на экране трехметровой высоты. В этом году праздник сочетают историю и современность.

На сцене выступят этно-группа POLE, электромузыканты, битбоксеры и кавер-группы. Также будет играть диджей, он представит треки в жанрах поп-фолк и электронной музыки.

«Важно, чтобы традиционные праздники оставались живыми и близкими современному обществу, особенно молодому поколению. Совместно с социально ориентированным бизнесом мы стараемся переосмысливать привычные мероприятия, чтобы открыть новые грани сложившихся традиций», — рассказал гендиректор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Григорьев.

В субботу, 1 марта, на празднике будет работать благотворительная лавка от волонтеров «Теремка»: товары они делают собственными руками. На следующий день гости насладятся зрелищем создания гигантского блинного пирога.