Творчество в эпоху ИИ: россиянам рассказали, кому принадлежат авторские права

Искусственный интеллект (ИИ) меняет привычные подходы к творчеству. Уже сегодня с его помощью создаются картины, статьи, музыка и даже научные тексты. Но возникает важный вопрос: кому принадлежат права на эти результаты? На этот вопрос в разговоре с РИАМО ответила бизнес-психолог, владелица международной юридической компании BN LEGAL Наталья Бердникова.

Кто может быть владельцем авторских прав

На сегодняшний день существуют несколько подходов к вопросу владения результатами, созданными с помощью ИИ. Предполагается, что авторскими правами на искусство, созданное с использованием новых технологий, могут принадлежать разработчикам нейросетей или даже пользователям нейросетей.

По другой версии, авторские права могут принадлежать общественности или они могут быть совместными. По пятой версии, права на созданное ИИ искусство принадлежат самому ИИ как субъекту правообладателя. Каждый вариант стоит рассмотреть отдельно.

Разработчики нейросетей

Создатели программного обеспечения считают, что результаты работы их алгоритмов принадлежат им. Это особенно важно для бизнеса, ведь коммерческая ценность контента может быть огромной. Например, разработчики популярной нейросети MidJourney оставляют за собой часть прав, особенно в бесплатной версии их платформы.

Пользователи

Те, кто задают запросы ИИ, часто считают себя владельцами полученных результатов. Ведь они придумывают идею и подбирают параметры. Однако в пользовательских соглашениях многих платформ указано, что это не так.

Общественное достояние

Некоторые юристы считают, что результаты работы ИИ не должны принадлежать никому. Они предлагают сделать их доступными для всех, как общечеловеческое достижение.

Совместное авторство

Возможен подход, при котором права делятся между разработчиком ИИ и пользователем. Например, пользователь придумывает концепцию, а нейросеть помогает ее реализовать.

Искусственный интеллект как субъект права

В Японии обсуждают идею, согласно которой ИИ может считаться самостоятельным автором. Но это требует изменения всей концепции авторского права, что пока кажется маловероятным.

Примеры из жизни

«Пока законодательство только адаптируется к эпохе ИИ, судебные дела уже идут. Вот самые интересные прецеденты. Макака-селфи (хохлатый павиан). В 2011 году фотограф Дэвид Слейтер оставил камеру в джунглях, а обезьяна случайно сделала „селфи“. Организация по защите животных заявила, что фотограф не может владеть правами на снимки, так как их автором является макака. После 8 лет споров суд постановил, что только человек может считаться автором произведения. Или вот этот пример. На аукционе Christie’s за 432 тысячи долларов продана картина, созданная искусственным интеллектом. Разработчик программы пожаловался, что его имя даже не упомянули, хотя именно он создал алгоритм», — рассказала Бердникова.

И таких спорных случаев в мире становится все больше и больше. Американская художница Кристина Каштанова создала комикс, используя нейросеть MidJourney. Однако права ей выдали только на текст и дизайн страниц, а изображения, сгенерированные ИИ, не были признаны ее собственностью. Еще один пример, когда авторские права на материал, созданный ИИ, передали не пользователю, а разработчику нейросети. Этот случай произошел в Китае. Там нейросеть написала текст о фондовом рынке, который скопировала другая компания. Суд признал права на статью за разработчиком программы, указав, что ее автором является создатель алгоритма.

Почему вопрос авторских прав такой сложный

Законодательство большинства стран не предусматривает четких правил, регулирующих права на результаты работы ИИ. В России, например, такие вопросы решаются через пользовательские соглашения. Вот что прописывают наиболее популярные платформы:

OpenAI (ChatGPT). Исключительные права на результаты работы передаются пользователю, но OpenAI оставляет за собой право использовать введенные данные для обучения своих моделей.

MidJourney. В бесплатной версии нельзя использовать изображения в коммерческих целях, а платная подписка требует указания, что результат создан с использованием MidJourney.

Эти правила показывают, что даже при активной работе с ИИ пользователи не всегда имеют полный контроль над результатами.

Что делать, чтобы защитить свои права

«Если вы используете ИИ в работе или творчестве, вот несколько советов. Читайте пользовательские соглашения. Понимание условий использования программы поможет избежать неприятностей. Фиксируйте свой вклад. Сохраняйте промежуточные версии работы, чтобы доказать, что вы участвовали в создании результата. Регистрируйте права на результаты. Если это возможно, зарегистрируйте созданный контент как объект интеллектуальной собственности. Следите за законодательными изменениями. Правила в этой области будут меняться, поэтому важно быть в курсе», — добавила бизнес-психолог.

Взгляд в будущее

В настоящее время права на произведения, созданные с помощью ИИ, остаются «серой зоной». Судебные споры и отсутствие единого подхода создают неопределенность. Но в ближайшие годы законодательство, скорее всего, изменится. Возможно, будет принято международное соглашение, регулирующее такие вопросы, или отдельные страны предложат свои решения.

Пока же стоит использовать ИИ осознанно, сохраняя все доказательства своего творческого вклада. Это поможет защитить свои интересы, если права на результат работы будут оспорены.