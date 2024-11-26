Творческий поединок: в Кузбассе прошел конкурс народных исполнителей

В Большом зале филармонии Кузбасса с 16 ноября стартовал конкурс исполнителей на народных инструментах, в нем приняли участие 22 музыканта от 16 до 35 лет, сообщает Сiбдепо.

«Это были светлые чувства, некая такая ребячья восторженность присутствовала. Побеждать всегда приятно. Деньги хотелось бы потратить на реализацию каких-то планов и проектов. Надеюсь, что приз пойдет в очень нужное русло. Я бы очень хотела приехать еще раз в Кузбасс, в Сибирь в целом», — поделилась впечатлениями победительница в номинации «Домра» Анна Игнатова. Она приехала в Кемерово из Санкт-Петербурга.

Цель конкурса — развитие музыкантов-народников в России. На таких проектах им удается реализовать сложный академический репертуар: сама подготовка и процесс погружения требуют особых усилий.

На конкурсе в Кемерове были три номинации и три победителя, главный приз составил 750 тысяч рублей.