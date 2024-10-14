Творческий фестиваль «Всегда 20» прошел в Подмосковье

В Российском Университете Коопераций в Мытищах прошел региональный Творческий фестиваль среди студенческих отрядов Московской области под лозунгом «Всегда 20», в котором приняли участие более 50 молодых и талантливых ребят, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В этом году Российские студенческие отряды отмечают двойную юбилейную дату. Это 65-летие с момента создания движения и 20-летие с начала современной истории. В честь этого по всей стране проходит много мероприятий. Подмосковье, конечно, не стало исключением. Творческий фестиваль „Всегда 20“ в очередной раз показал, что наши ребята не только крутые специалисты, трудолюбивые и ответственные, но и очень талантливые! Конкурс проходил по нескольким направлениям: вокал, хореография, театр и медиа. Результаты будут объявлены на торжественном закрытии третьего трудового семестра студенческих отрядов Московской области. Всем удачи!», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фестиваль проходил в несколько этапов: участники отправляли видеозапись своих творческих номеров, приходили онлайн-отбор, а финалисты получили возможность показать себя на большой сцене на гала-концерте.

«Хочу выразить огромную благодарность всем артистам, которые приняли участие в фестивале! Ваше мастерство и талант вдохновляют нас и дарят незабываемые впечатления. Фестиваль „Всегда 20“ — это праздник искусства, где каждый боец РСО продемонстрировал свои творческие способности. Было бы здорово, если бы фестиваль „Всегда 20“ стал ежегодным событием, которое будет радовать нас новыми открытиями и яркими впечатлениями», — отметил Александр Калинкин, командир штаба РСО в Мытищинском филиале МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В мероприятии приняли участие студенты колледжа «Подмосковье» (Химки), Щелковского колледжа, Железнодорожного техникума им. В. И. Бондаренко (Орехово-Зуево), Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана, Государственного социально-гуманитарного университета (Коломна) и Государственного университета просвещения (Мытищи).

«Студенческие отряды — это больше, чем просто работа, — это про творчество, креативность, самореализацию, поиск себя, отрядную атмосферу. Творческий фестиваль показал многогранность участников движения, их уникальность и неповторимость. В это юбилейный год для РСО важно говорить о ценностях и традициях движения. Это мероприятие выполнило это на сто процентов!», — заключил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.