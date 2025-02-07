Творческий ансамбль из Чехова стал лауреатом международного фестиваля

Вокальный ансамбль «Новые голоса» Дома культуры «Энергия» из Чехова принял участие в международном фестивале-конкурсе «Карнавал мелодий», сообщили в пресс-службе округа.

Участники объединения продемонстрировали свой творческий номер «Колокола» в номинации «Эстрадный вокал/14-15 лет». За высокое мастерство и артистизм вокалистам вручили диплом лауреата первой степени и специальный приз «Симпатия жюри».

Преподаватель ансамбля «Новые голоса» Ольга Лахтикова получила диплом «Лучший руководитель».

Ансамбль «Новые голоса» был создан в 2020 году на базе «Чеховского городского театра», с 2021 года продолжил свою работу уже в «Культурно-творческой дирекции» Дома культуры «Энергия».

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