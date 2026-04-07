Творческие коллективы Воскресенска победили на Всероссийском конкурсе

Всероссийский конкурс-фестиваль «ПРО творчество» прошел 5 апреля во Дворце культуры «Цементник» в Воскресенске. Коллективы и солисты округа завоевали призовые места и награды жюри, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На домашней сцене успешно выступили ансамбль классического танца «Вдохновение» и шоу-балет Monroe. Жюри отметило сразу пять номеров «Вдохновения»: «Вальс васильков», «Танец смелости», «Танец кукол», «Маленькая фея» и «Дивная птица». Шоу-балет Monroe стал дважды лауреатом III степени.

Высокий уровень подготовки продемонстрировали участники детской вокальной студии «ДоМиСолькИ» под руководством Юлии Маховой из ЦКиД «Москворецкий». Лауреатами конкурса также стали вокалисты ДМШ №2 Воскресенской детской школы искусств Вероника Крашенинникова и Анна Синева. Их подготовила преподаватель Ирина Евсеева.

Солисты студии академического вокала «PRIMA» ДК «Юбилейный» заняли весь пьедестал. Руководителя студии Татьяну Родину отметили благодарностью за высокий профессионализм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.