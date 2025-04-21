С 21 по 23 апреля в Национальном центре «Россия» на Красной Пресне проходит II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — Сила России». В культурной программе форума принимают участие коллективы из Подмосковья. Это заслуженный коллектив народного творчества народный ансамбль «Дмитровские рожечники» Центрального дворца культуры «Созвездие» (Дмитровский округ), ансамбль жен и матерей участников СВО «Голоса родных» и народный инструментальный ансамбль «Купина» (Красногорск), сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» не случайно отрылся сегодня, 21 апреля. В этот день в России отмечается День местного самоуправления. Форум направлен на продвижение и развитие муниципальных образований нашей страны. Он объединяет лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, общественных организаций и экспертов для обсуждения актуальных вопросов и выработки стратегий развития. Мероприятия форума направлены на обмен знаниями и поиски решений для наиболее актуальных проблем местного управления.

Кроме того, форум является площадкой для установления партнерских отношений между различными уровнями власти и бизнеса.

В этом году в форуме принимает участие порядка 4 тыс. человек из 89 регионов страны: представители МСУ, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и эксперты. На площадках форума представлены передовые методики для эффективного внедрения инвестиционных инициатив на местном уровне, проходят тематические сессии.

Организатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.