Творческие коллективы из Рузского округа стали победителями на фестивале «Музыкальная дорожка»

В Рузе ансамбль эстрадного танца «Виктория» дома культуры «Юбилейный» и танцевальный коллектив «Нон-Стоп» сельского клуба Колюбакино приняли участие в XII Всероссийском фестивале «Музыкальная дорожка» в Москве, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Наши талантливые ребята показали прекрасные результаты:

Диплом лауреата 1 степени: танец «Память», номинация «Хореография. Эстрадный танец», возрастная категория смешанная (4-16 лет);

Диплом лауреата 1 степени: танец «Отмените войну!», номинация «Хореография. Эстрадный танец», возрастная категория (6-14 лет), дуэт Павлова Кира и Рулева Полина;

Диплом лауреата 3 степени: танец «Матушка Россия», номинация «Хореография. Народный танец», возрастная категория смешанная (4-16 лет).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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