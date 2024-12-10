Творческие коллективы Домодедово приняли участие в торжественной встрече Министра обороны Индии

Творческие коллективы из городского округа Домодедово по приглашению посольства Индии приняли участие в приезде Министра обороны Индии, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Раджнатх Сингх — Министр обороны Инди прибыл в Россию. Его встретили Посол Индии в Российской Федерации Винай Кумар и Заместитель Министра обороны Российской Федерации Александр Фомин в Москве. В ходе визита министр обороны проведет переговоры с Президентом России Владимиром Путиным и выступит сопредседателем Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству между Индией и Россией со своим российским коллегой, Министром обороны Андреем Белоусовым.

По приглашению посольства Индии коллективы из Домодедово, солистка фольк-шоу «Кумушки Подружки» Татьяна Бабкина, ансамбль эстрадного танца «Экспрессия» и Хореографический коллектив «Ассорти» приняли участие в торжественной встрече министра обороны Индии в центре Москвы. Они представили яркую концертную программу в русском стиле.

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