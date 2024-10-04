Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

сегодня в 10:19

Творческая встреча с поэтом Олегом Кузьминым состоялась в Павловском Посаде

В Центральной библиотеке Павловского Посада прошла творческая встреча с поэтом Олегом Кузьминым. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В поэтической программе «Записки сумасброда» прозвучали глубокие философские произведения. Каждое стихотворение — отражение личных ассоциаций автора, его внутренние переживания и размышления о том, что происходит вокруг нас.

Особую атмосферу вечера создавала гитарная музыка в исполнении Владимира Гусева и Ирины Бирюк.

«На такой встрече, наполненной поэзией и музыкой, каждый мог почувствовать себя частью чего-то большего. Ждем новых встреч и творческих вечеров», — поделились впечатлениями слушатели.

Олег Кузьмин является постоянным участником поэтических вечеров в Центральной библиотеке Павловского Посада, которые проходят в рамках творческих встреч поэтов, музыкантов и просто людей, кому интересно искусство, объединения «Литературная среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.