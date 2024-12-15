Турецкие археологи заявили, что могли найти истинную могилу Николая Чудотворца

Неожиданное открытие в Турции может перевернуть представления о местонахождении святых мощей Николая Чудотворца. Традиционная версия об их хранении в Италии оказалась под вопросом после новых открытий турецких ученых, сообщает РИА Новости .

Прорыв случился в 2022 году, когда исследовательская команда из Хатайского университета Мустафы Кемаля сфокусировала внимание на малоизученном пристрое храма святителя Николая. Это решение оказалось судьбоносным, хотя раскопки в районе церкви в Демре велись еще с конца 1980-х годов.

Долгие десятилетия археологических изысканий наконец-то привели к сенсационному результату, который может полностью изменить историческую картину расположения священной реликвии.

В последние дни экспедиции археологическая команда совершила открытие: на расстоянии нескольких метров от старинного храма, под толщей земли, была выявлена необычная погребальная конструкция. Специалисты, изучив материал массивного саркофага, установили его происхождение из локальных известняковых пород. Несмотря на небольшое смещение верхней части, гробница осталась нетронутой.

Множество осколков керамических светильников и останки животных, найденные поблизости, в сочетании с расположением усыпальницы вблизи церковного здания, позволили исследователям выдвинуть смелую гипотезу. По их мнению, они могли обнаружить место последнего упокоения самого святого Николая Чудотворца. Захоронение находилось в просторной нише на глубине около двух метров.

Почему мощи Николая Чудотворца могут быть в Турции

Основанием для таких смелых заявлений служит историческая связь современного Демре с древним городом Миры Ликийские. Именно здесь в четвертом веке нашей эры Николай Чудотворец исполнял обязанности епископа. После его смерти в 343 году тело было погребено в местном храме. Позже, когда разрушительное землетрясение 529 года повредило церковь, император Юстиниан распорядился о её восстановлении.

В одиннадцатом веке турки-сельджуки, известные своей агрессивностью, начали масштабное вторжение в земли Византии. Их варварские набеги привели к разорению множества поселений и осквернению священных христианских реликвий. Особенно сильно пострадал регион Антиохии в Малой Азии, где находились знаменитые Миры Ликийские. Существовала реальная угроза разграбления гробницы великого святого — Николая Чудотворца.

Согласно древним церковным источникам, именно торговцы из Бари (Италия) решились на отважную миссию по спасению святыни. В 1087 году они тайно организовали экспедицию и, действуя под покровом темноты, сумели вывезти значительную часть священных мощей морским путем в Италию, на Апеннинский полуостров.

Еще одно важное открытие

В Демре в 2017 году произошло важное археологическое открытие: был обнаружен неповрежденный фундамент древней церкви, который, вопреки ожиданиям, прекрасно сохранился после землетрясения 529 года. При исследовании георадарами под алтарем нашли просторное сводчатое помещение площадью 80 кв. метров.

Современное распределение святых мощей таково: большая часть (85%) находится в итальянском Бари, куда они попали благодаря первым похитителям. Еще десятую часть позже вывезли венецианские купцы из города Миры. Несмотря на это, турецкая сторона продолжает настаивать на своих правах на реликвии и не намерена отступать от своей позиции.

Археологи обнаружили древнюю мозаичную плиту, преграждающую путь в крипту, которую пока невозможно исследовать, не повредив бесценный артефакт. Особый интерес представляет недавно обнаруженная поблизости фреска с греческой надписью «благодать», изображающая Спасителя, держащего священное писание и благословляющего правой рукой. Профессор Осман Эравшар, возглавляющий Региональный совет по охране культурного наследия в Анталии, выдвинул предположение, что именно здесь может находиться изначальное захоронение святого Николая.

Местонахождение мощей святителя Николая остается загадкой, хотя турецкие исследователи обнаружили две потенциальные гробницы. Какое из этих захоронений действительно содержит останки святого — вопрос, окутанный тайной. Эксперты из Турции пока не могут с уверенностью определить истинное место упокоения святителя.