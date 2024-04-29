Цветы и увитые травами качели: гостей ждут площадки «Пасхального дара» в Москве

Каждая площадка столичного фестиваля «Пасхальный дар» оформлена в своем стиле. Там можно найти пасхальные яйца, корзины с цветами и увитые травами качели, сообщает пресс-служба цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» проводится в мегаполисе с 28 апреля по 5 мая. 28 площадок украшены цветами и деревьями, символами Пасхи.

На Тверской площади можно посмотреть на уникальный проект «Кружевная Пасха». Там кружевными салфетками и глазурью украшают куличи, расписывают яйца. Кроме того, кружево использовано в декоре, арт-объектах и т. д. Например, на клумбах «растут» кружевные цветы и порхают кружевные бабочки. Также можно полюбоваться кружевными яйцами разных размеров.

Цветочные композиции. созданные в пастельных тонах, украшают на Новом Арбате книжные шале и торговые точки.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

На площадках установили тематические арт-объекты в виде пасхальных яиц разных размеров и цветов, корзин-цветников. А «корзины добра» можно увидеть на Цветном бульваре, где проходят мероприятия в рамках спецпроекта «Четвероногий друг».

В сквере у Гольяновского пруда, на улицах Адмирала Руднева и Авиационной, кроме пасхального декора, созданы спецплощадки. На них ребята смогут попробовать свои силы в праздничном спортивном ориентировании — упражнения в состязаниях будут чередоваться с загадками про Пасху.

На площадках фестиваля установили «Пасхальные деревья добра». Они украшены разноцветными яйцами. С их помощью можно поддержать благотворительные фонды столицы.