Центральный парк Истры принял областной фестиваль «Город танцует в парках»

16 июня центральный парк города Истра принял областной фестиваль «Город танцует в парках». В концертной программе приняли участие и профессиональные артисты из телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ, передает пресс-служба администрации городского округа.

На сцене парка развернулось фееричное шоу: фестиваль современного танца объединил 10 коллективов, 6 из городского округа Истра, еще 4 — из Клина. Более ста участников, которые соревновались в артистизме, технике и мастерстве хореографии для более чем 3 тысяч зрителей.

Традиционно выступления оценивало звездное жюри — заслуженный артист России Егор Дружинин и хореограф, художественный руководитель коллектива «Island-Dance» Вова Гудым.

Победителем стал коллектив из Истры «Inside», и студия хореографии из Клина «Sky Danсe».

Ребята смогут представить городской округ Истра на большом финальном гала-концерте, который пройдет в Королеве 7 сентября.

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