Центральный дворец культуры имени Калинина в Королеве отметил свой юбилей

В день открытия, 20 июля 1964 года, красную ленточку у величественной и элегантной новостройки разрезали академик Сергей Королев и первый космонавт Земли Юрий Гагарин. С тех пор Центральный ДК имени М. И. Калинина и по сей день остается самой крупной культурной площадкой наукограда.

Ежегодно здесь проводится более тысячи мероприятий, которые посещают свыше пятисот тысяч человек, работают 116 клубов по интересам и творческих коллективов, которые занимают призовые места на областных, всероссийских и международных конкурсах, три коллектива имеют звание «Народный», а два «Образцовый». В большом, красивом концерном зале выступают известные артисты.

Первый камень в основание дворца тоже заложил С. П. Королев в 1959 году. Он же контролировал возведение здания. Новый культурный объект был столь уникален, что и статус его определили необычной формулировкой: «Внекатегорийный Дворец культуры высшей категории».

Первым директором ДК стал А. А. Коликов, который с 1940 года возглавлял клуб завода имени М. И. Калинина. Сам С. П. Королев уважительно называл Александра Алексеевича «начальником цеха культуры». Высокой оценкой труда А. А. Коликова стали ордена Ленина и Трудового Красного Знамени и звание заслуженного работника культуры России. Александр Алексеевич руководил ДК почти 20 лет. В этот период здесь работали народные университеты культуры для взрослых (изобразительного искусства, музыки, киноискусства и др.), различные клубы по интересам и кинолектории для детворы, проходили вечера, посвящённые подвигу городов-героев и другие мероприятия

Успехи ДК были отмечены в 1970 году дипломом Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов, а в 1975-м (за активную работу с детьми и молодежью) — премией Ленинского комсомола Подмосковья. Здесь активно работали такие народные коллективы, как духовой оркестр и академический хор, народный цирковой коллектив и народный драмтеатр, изостудия и многие другие, а также различные клубы по интересам (например, ЛИТО им. А. С. Новикова-Прибоя и кинофотоклуб «Подлипки»).

В 1996 году ДК, являвшийся до этого подразделением НПО «Энергия», стал муниципальным. А в 2003-м получил свое нынешнее название — Центральный Дворец культуры имени М. И. Калинина.

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