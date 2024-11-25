Центральная библиотека в преддверии Дня Матери провела особый творческий день для юных красногорцев

Программа мероприятия была насыщена увлекательными и познавательными активностями. Ребята приняли участие в тематических и интеллектуальных играх, мастер-классах. Они составляли пословицы о маме, отгадывали загадки, отвечали на забавные вопросы викторины, читали стихи и отрывки из рассказов о маме. А ещё создали яркие и оригинальные поделки, которые станут прекрасным подарком для самых любимых мам.

Такой творческий день не только помог ребятам проявить свои таланты и способности, но и напомнил о том, как важно ценить и любить своих мам. Ведь именно они дарят нам заботу, тепло и поддержку, являются примером доброты и нежности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.