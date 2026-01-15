Центральная библиотека Красногорска проведет мероприятия к 200-летию Салтыкова-Щедрина

С 14 по 30 января в Подмосковье пройдет интеллектуальный марафон «Сила слова», организованный Московской губернской универсальной библиотекой к юбилею известного писателя и сатирика М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Центральная библиотека Красногорска подготовила для жителей серию тематических мероприятий. 14 января в 13:30 состоится воркшоп «Слово на сцене» с участием актера Литературного театра «Отражение» Артура Бобрина. В 17:00 пройдет кинолекторий «Салтыков-Щедрин: писатель, которого мы не знаем», а в 19:00 начнется языковая игротека «Салтыковский конструктор».

15 января в 15:30 запланирована лекция-библиообзор «Щедрин: чиновник, писатель, сатирик» и показ мультфильма «Как мужик двух генералов прокормил». 16 января в 19:00 библиотека приглашает на громкие чтения «Премудрый писатель», где актеры народного коллектива «Литературный театр «Отражение» исполнят сказки Салтыкова-Щедрина, поднимающие актуальные вопросы морали и общества.

