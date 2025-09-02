сегодня в 11:50

Центр военно-патриотического воспитания молодежи приглашает на День открытых дверей

В Одинцове Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» приглашает на День открытых дверей, который состоится 6 сентября, передает пресс-служба организации.

В программе: спектакль Центрального академического театра Российской армии «Данькина каска», выставки вооружения и техники под открытым небом, показательные выступления спецназа, конной полиции и кинологов, спортивные мастер-классы от проекта «Выбор сильных», профессионального баскетбольного клуба ЦСКА и многое другое.

Также участники смогут попробовать свои силы в начальной военной подготовке с инструкторами Центра.

Активности подготовят «Движение Первых», «Юнармия», проект «Здоровое поколение» и фонд «Защитники Отечества». Для самых маленьких гостей — детская анимация.

Кульминацией дня станет пролет легендарной пилотажной группы «Стрижи».

В течение дня на уличной сцене выступят артисты Москвы и Подмосковья, пройдет паркур-шоу BANKAI SHOW, а для всех гостей будет работать полевая кухня.

Мероприятие состоится с 10:00 до 18:00. Центр расположен по адресу: Московская область, г. Одинцово, территория Парка Патриот, стр. 9. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.