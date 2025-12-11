Центр культуры и творчества «Кубинка» проведет мероприятия в Одинцовском округе

Центр культуры и творчества «Кубинка» организует цикл предновогодних мероприятий для жителей Одинцовского округа с 13 по 27 декабря, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Центр культуры и творчества «Кубинка» подготовил праздничную программу для жителей Одинцовского округа. Мероприятия начнутся 13 декабря с праздника «Зимние забавы» на стадионе в деревне Чупряково. Начало в 14:00, возраст участников — от 5 лет.

20 декабря в 12:00 в Кубинке на улице Генерала Вотинцева, 14‑А состоится театрализованное открытие новогодней елки «Волшебные приключения под Новый год!» для детей от 6 лет. В этот же день в Кубинке-8 пройдет еще один праздник «Зимние забавы», также с началом в 12:00.

23 декабря в 18:00 на площадке Центра культуры и творчества в Кубинке-8, стр. 25 состоится гала-концерт (6+), вход свободный. 24 декабря в Кубинке-2 в 18:30 театральная студия «Творческие сердца» покажет спектакль «Страсти по Гоголю» для зрителей от 12 лет. 27 декабря юных зрителей ждет музыкальная сказка «Морозко» (0+). Подробная информация и билеты доступны на сайте ЦКТ «Кубинка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку. Глава региона поприветствовал гостей и пожелал, чтобы в 2025 году исполнились их самые заветные желания.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.