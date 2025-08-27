«Ценил Тарковского и Гибсона»: Федор Балабанов рассказал об отце

Федор Балабанов, сын культового российского режиссера 90-х, в честь Дня российского кино поделился с журналистами личными историями об отце, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По его словам, режиссер очень любил фильмы Андрея Тарковского, особенно ценил «Андрея Рублева».

«Ему нравилось „Храброе сердце“ Мела Гибсона, „Гладиатор“ Ридли Скотта. Поскольку мой отец обладал весьма черным юмором, ему нравились фильмы братьев Коэн, над „Фарго“ он смеялся прямо в голос», — рассказал Федор.

Сын режиссера рассказал о своих авторских экскурсиях по «балабановскому Петербургу», где делится личными историями и показывает места, связанные с его отцом.

Он также вспомнил, как отец пел песни Цоя и советовал ему читать Лескова, подчеркнув, что творчество его отца и Цоя отражают эпоху, в которой они жили.

Алексей Балабанов получил известность благодаря фильма «Брат», «Брат-2» и «Груз-200». Его фильмы считаются зеркалом послеперестроечной эпохи.