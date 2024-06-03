«Царьград» назвал новую работу Прилучного «фильмом про извращенцев» в разгар СВО

«Царьград» негативно высказался о новой кинокартине с актером Павлом Прилучным «Неприличные гости», которую назвал «фильмом про извращенцев», снятым в разгар спецоперации на Украине.

Как уточняется, главные роли в ленте сыграли Павел Прилучный, его супруга Зепюр Брутян и Екатерина Стулова.

Фильм продюсера Гевонда Андреасяна и режиссера Сарика Андреасяна расскажет о семейной паре и их соседях, которые, согласно описанию ленты, оказались «слишком страстными для новостройки с тонкими стенами». В один из дней к супругам придут те самые соседи, которые выступят с «неприличным предложением».

По данным издания, «Неприличные гости» уже собрали в российском прокате свыше 81 миллиона рублей. «Царьград» задался вопросом о цели съемок такого фильма, выразив некомплиментарную оценку киноновинке.