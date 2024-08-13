Труппа мытищинского театра «ФЭСТ» готовится к открытию нового сезона

В мытищинском театре «ФЭСТ» идет подготовка к открытию нового сезона. В настоящее время в здании театра идут работы по его реконструкции, передает пресс-служба администрации городского округа.

После капитального ремонта и актерам, и зрителям станет здесь еще комфортнее.

В новом сезоне «ФЭСТ» порадует зрителей уже знакомыми постановками и премьерами спектаклей. Мытищинцы увидят любимых актеров на сценах ДК «Яуза» и театра кукол «Огниво». Планируется и большая гастрольная программа.

«Сезон будет сложным. Впервые мы его начинаем не в своих родных стенах. Собираем репертуар по разным площадкам и договоренностям с творческими организациями Москвы и Московской области. Все коллеги идут нам навстречу. Так что приступаем к творческой работе с оптимизмом», — отметил художественный руководитель театра, заслуженный артист России Игорь Шаповалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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