«Три Обдорска»: на Ямале снимут докфильм об истории Салехарда

Ведущий научный сотрудник Сургутского государственного университета Олег Кардаш заявил, что Институт археологии Севера намерен подать заявку о создании документального фильма «Три Обдорска»: это первоначальное название Салехарда, сообщает «Север-Пресс» .

«Сегодня у нас должно состояться совещание в администрации города по продолжению археологических раскопок и планам музеефикации. В общем и целом мы готовим заявку на изготовление документального фильма „Три Обдорска“, или „Три сезона Обдорска“», — сказал ученый.

По его словам, киноленту было бы полезно и интересно показать на центральных каналах.

На конференции «Полярные чтения — 2025», посвященной изучению арктической истории, археологи из Югры представили результаты своих исследований Обдорского острога, расположенного в Салехарде. Сейчас исследователи готовят заявку на VR-сценарий.

