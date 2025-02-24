Три московских особняка стали объектами культурного наследия

На официальном сайте мэра Москвы рассказали, что в Единый государственный реестр объектов культурного наследия столицы были добавлены еще 3 особняка, сообщает газета «Известия» .

Теперь в реестр включены особняк купцов Марковых, жилой дом П. А. Бачуриной — И. Е. Смирнова и особняк С. К. Тронше, ранее считавшиеся лишь выявленными объектами культурного наследия.

Новый статус обеспечит защиту зданий от возможного сноса, а владельцы и арендаторы теперь будут обязаны согласовывать любые работы с компетентными органами и заботиться о сохранности объектов.

Особняк купцов Марковых подвергся комплексной реставрации в период с 2022 по 2024 год. Изначально в 1901 году его переоборудовали для аренды квартир. Жилой дом Бачуриной также изменялся. В 1913 году был построен новый этаж по проекту Сергея Воскресенского, который сохранил старую конструкцию. Особняк Тронше был построен в 1910 году в соответствии с проектом Витольда Дзевульского и по заказу заказу купца Камилла Германа Федора Тронше и его жены Софии Карловны.

«Фасады двухэтажного здания выполнены в стиле неоклассики, который был популярен в начале прошлого века», — заявлено в публикации.