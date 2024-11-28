Три диплома лауреатов привезла хореографическая студия Ленинского округа с Беларуси

«Выступление на международном конкурсе стало для студии возможностью выйти на новый уровень, продемонстрировать своё мастерство и выступить на одной сцене с лучшими хореографическими коллективами России, стран СНГ и Европы. С гордостью и радостью сообщаем, что наша хореографическая студия „Надежда“ стала трижды обладателем звания лауреата конкурса. Это высокая оценка труда и творчества, а также подтверждение того, что студия движется в правильном направлении и упорство и преданность искусству не остаются незамеченными», — поделилась руководитель студии Надежда Побединская.

В фестивале приняли участие более 700 талантливых людей с разных регионов России, стран СНГ и Европы. В номинации «Народный танец» — Дагестанский дидойский танец с кувшинами старшего ансамбля и Дагестанский даргинский танец «Рашидат» среднего ансамбля воспитанники из Ленинского округа стали лауреатами I степени, а в номинации «Народно-сценический танец» — «Ой на горке калина» среднего ансамбля отмечены дипломом лауреатов II степени. По итогам всех ярких выступлений ансамблей руководитель студии Надежде Побединской вручили специальный приз «За оригинальность композиций и лексических балетмейстерских решений».

Конкурс-фестиваль состоялся при информационной поддержке Министерства культуры Республики Беларусь, АНО ДПО «Санкт-Петербургской академии последипломного образования», Международной Академии Музыки Елены Образцовой и информационной образовательной платформы ARTCOMPASS. Организаторами конкурса выступили Творческое объединение «ТРИУМФ».

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