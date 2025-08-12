«Третья Турандот»: актриса Театра Вахтангова Марина Есипенко отмечает юбилей

Народная артистка России, актриса Театра им. Вахтангова Марина Есипенко 12 августа отметила юбилей — 60 лет. Она рассказала о значимой для ее творчества роли принцессы Турандот, сообщает «Вечерняя Москва».

«До Турандот у меня было два срочных ввода в спектакли: сначала в „Кабанчик“ по пьесе Виктора Розова, причем вводил меня Александр Филиппенко, наш „энерджайзер“. А потом был „Стакан воды“, где я играла Абигайль, это была главная роль», — рассказала актриса.

По ее словам, утверждение на эту роль худсоветом она восприняла как данность, но был и трепет: «Принцесса Турандот» — знаковый для театра спектакль. Есипенко понимала, что должна будет сделать все, чтобы не подвести целое поколение актеров.

На вопрос о мечте детства артистка ответила, что не всегда мечтала об этой профессии. Больше всего ей хотелось стать кондуктором трамвая.