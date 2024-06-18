Трехдневный поэтический фестиваль «Русский Слог» завершился в Видном

В Ленинском городском округе с 6 по 8 июня прошел фестиваль современной поэзии «Русский Слог». Заключительное мероприятие «Поэты на улицах города» в рамках фестиваля состоялось в Центральном парке Видного, сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Была проделана огромная работа, и мы очень надеемся, что все, кто посетил наш фестиваль, очень рады. Это невероятно здорово, что именно поэзия объединила столько людей в эти три дня!», — сказал заведующий отделом обслуживания Центральной библиотеки Ленинского округа Анастасии Терно.

Она также добавила, что это первый фестиваль, в котором приняли участие не только опытные поэты, но и начинающие авторы, что позволило многим заявить о себе и узнать мнение о своем творчестве.

«Людям было интересно, они смогли пообщаться и представить свои творения слушателям, что немаловажно. Ведь писатель не может писать исключительно для себя, ему важно, чтобы его услышали. Эти три дня стали для кого-то отличной возможностью быть услышанным и оцененным», — поделилась директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Ленинского городского округа».

Она подчеркнула, что предоставление площадки для самовыражения и презентации своего творчества — это очень важно для возрождения поэзии. Стоит отметить, что некоторые авторы выбирали нестандартные способы подачи своих произведений, исполнив свои стихи под гитару.

В этом году мероприятия проекта прошли одновременно в 10 городах Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.