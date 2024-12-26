Требует штрафы: шоумен Разин судится с создателями «Слово пацана»

Генеральный директор студии «Ласковый май» и шоумен Андрей Разин подал иск в Арбитражный суд Москвы о признании недействительным договор между представителем Светланы Шатуновой и создателями сериала «Слово пацана», сообщает сайт MK.Ru .

«Моя цель – признать договор незаконно заключенным, а после привлечь к уголовной ответственности участников этой сделки. Потребую огромные штрафы и компенсацию от прибыли с оборота проката этой картины», - сказал бывший продюсер популярной группы.

В «Слове пацана» создатели использовали тексты песен «Седая ночь», «Розовый вечер», «Белые розы» и «Ну что же ты».

Лицензионный договор между предпринимателем Аркадием Кудряшовым, действующим от имени Светланы Шатуновой, и «Лицензиатом» ООО «Тумач Продакшн» был заключен в апреле 2023 года: он позволял за вознаграждение использовать музыкальные произведения и их тексты. По словам Разина, на этот момент Светлана Шатунова не обладала правами на «Седую ночь» и «Белые розы».