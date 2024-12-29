Трансляцию балета «Щелкунчик» Большого театра проведут в парках

31 декабря в парках Москвы и Казани можно будет увидеть трансляцию балета Государственного академического Большого театра «Щелкунчик» П. И. Чайковского, сообщает «Интерфакс» .

В Москве 31 декабря трансляция начнется в 20 часов. Зрителей ждут в садах имени Баумана и «Эрмитаж», в парках «Бабушкинский», «Ангарские пруды», «Ходынское поле» и 50-летия Октября, около медиафасада концертного зала «Зарядье».

В Казани в это время спектакль покажут в парке «Черное озеро».

Также 6 января спектакль можно будет посмотреть в парках «Россия — Моя история», которые расположены в Волгограде, Махачкале, Мелитополе, Москве, Пятигорске, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Твери, Уфе, Челябинске и Якутске.

«Щелкунчик» — это главная балетная новогодняя постановка в Большом театре. Либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Премьера спектакля прошла на исторической сцене в 1966 году.