Традиционная Масленица пройдет 1 марта в усадьбе Даровое Зарайска

1 марта в усадьбе Достоевских Даровое, м. о. Зарайск, состоится традиционная Масленица, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

У гостей Дарового в этот день появится уникальная возможность погрузиться в традиции XIX века. В рамках музыкальной программы фольклорный ансамбль «Рось», коллективы «Топ-Вечера» и «Шыбер-Выбер» представят слушателям старинные песни и мелодии.

Развлекать больших и маленьких посетителей будут балаганный театр с любимым народным героем — шутником Петрушкой, танцы и хороводы под народную музыку. На мастер-классах от мастеров-ремесленников можно будет научиться делать масленичные маски и народные куклы-обереги из ткани, соломы и лыка.

Старинными секретами масленичной кухни поделятся энтузиасты исторической кухни Hell’s Kitchen Daughters, которые расскажут, чем лакомились на праздник наши предки, и дадут рецепты самых вкусных блинов.

Начало праздника в 12:00. 0+

Адрес: Московская область, м. о. Зарайск, деревня Даровое, д. 1А.

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