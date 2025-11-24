Торжественное мероприятие прошло в ступинском Дворце культуры

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил работников службы с профессиональным праздником.

«Вы выполняете значимые задачи по пополнению нашей казны, обеспечивая стабильное финансирование государственного, областного и местного бюджетов. Благодаря вашей работе у нас есть возможность строить и ремонтировать школы, уделять внимание спортивным объектам и решать социально значимые вопросы. Ваша работа позволяет нам видеть положительные результаты, бюджеты округа и региона с каждым годом крепнут. Благодарю за ваш труд и преданность делу!» — сказал руководитель муниципалитета.

Глава округа вручил лучшим работникам налоговой службы награды местного и областного значения.

К поздравлению присоединились начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Московской области № 9 Жанна Зафирова, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев и другие почетные гости.

«Служба за 35 лет достигла многое. Благодарю администрацию и главу за взаимодействие. Особые слова благодарности хочу сказать нашим уважаемым ветеранам, стоявшим у истоков становления налоговой службы. И сегодня ветераны, продолжают трудиться в рядах налоговой инспекции, передают бесценный опыт молодым коллегам. Горжусь тем, что 34 года работаю в команде профессионалов, нацеленных на результат, которые справляются со всеми вызовами. С праздником!» — поздравила коллег Жанна Зафирова.

Ветеранам налоговой службы вручили подарки и цветы.

Праздничную концертную программу подготовили артисты и творческие коллективы Дворца культуры и Ступинской филармонии.

