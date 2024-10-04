Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, прошло в Ступине в учебном корпусе школы № 2 на улице Пушкина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поблагодарил представителей и ветеранов педагогического сообщества за труд и поздравил с наступающим профессиональным праздником.

«Дорогие учителя, спасибо за внимание, любовь и заботу, которые вы дарите нашим детям. Отдельную признательность выражаю ветеранам отрасли. Благодаря вашему вкладу в развитие образования наш округ продолжает расти, развиваться и добиваться новых успехов. Мы ценим ваш труд и стараемся улучшать условия образовательного процесса для всех его участников", — сказал Сергей Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, в этом году при поддержке президента и губернатора в муниципалитете открыты две современные школы, продолжается строительство школы на 550 мест в квартале «Надежда» в Ступино. Капитально отремонтированы Детская школа искусств и детский сад «Дюймовочка».

На сегодняшний день в городском округе трудится 1672 педагога в образовательных комплексах и учреждениях дополнительного образования. Наше педагогическое сообщество воспитывает и обучает более 14 000 юных ступинцев.

Руководитель муниципалитета наградил почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования более 20 ступинских педагогов.

К поздравлению присоединились депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев, благочинный ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов и начальник управления образования Елена Казакова.

Управляющий директор Ступинской металлургической компании Андрей Завражнов вручил Елене Казаковой сертификат на организацию школьных профориентационных экскурсий на предприятии.

Творческий подарок виновникам торжества подготовили артисты и воспитанники Дворца культуры, Детской школы искусств и Дома детского творчества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.