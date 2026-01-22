Тонкая талия и стройные ноги: Алена Апина показала себя в купальнике на пляже

61-летняя Алена Апина показала себя в купальнике на пляже и произвела фурор

Певица Алена Апина решила спастись от январских морозов на Ямайке. Отдыхом на острове она поделилась с подписчиками в соцсетях, сопроводив публикацию развернутым комментарием и видео танца в купальнике, сообщает «Фонтанка» .

61-летняя Апина отметила, что заранее готова к критике в свой адрес. По словам певицы, она просто хотела рассказать об отпуске у моря, но понимает, что найдутся недовольные. Артистка попросила аудиторию не обсуждать ее внешний вид и годы, подчеркнув, что живет так, как считает нужным.

Исполнительница заявила, что не пытается конкурировать с молодым поколением и представляет возрастную категорию старше 50 лет. При этом, судя по кадрам, певица находится в хорошей физической форме. У нее тонкая талия и стройные ноги.

В новогодние праздники Апина публиковала записи своих спортивных занятий в зимнем лесу. Тренировки певица с юмором окрестила «уходи, оливьешка».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.