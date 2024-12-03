Тимур Батрудинов и Марина Кравец станут ведущими премии «Золотой Граммофон»

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12 декабря на сцене ВТБ Арены пройдет самое ожидаемое музыкальное событие года — XXIX Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон», сообщает пресс-служба «Русского Радио».

«Русское Радио» назвало имена ведущих церемонии. Ведущие — это настроение и дух церемонии «Золотой Граммофон», и только самые талантливые и любимые миллионами будут удостоены чести вести Премию «Русского Радио».

Ими станут обаятельные и харизматичные Тимур Батрудинов и Марина Кравец.

Впервые популярный дуэт Тимура и Марины будет на вершине церемонии, добавляя в атмосферу шоу свою искрометную харизму и юмор.

Кроме того, к их команде также присоединится Антон Юрьев из утреннего шоу «Русские Перцы».

В этом году статуэтки получат такие исполнители, как Сергей Лазарев, Дима Билан, Artik&Asti и многие другие.