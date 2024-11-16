Тиктокеры облюбовали зеркало для селфи в римской церкви Сант-Иньяцио

Тиктокеры считают зеркало в церкви Рима Сант-Иньяцио ди Лойола «лучшим в мире для селфи». Туда приезжают сфотографироваться путешественники со всего мира, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал The Guardian.

Зеркало установили в церкви итальянского Рима, построенной еще в XVII веке. В нем отражается старинная фреска, расположенная на потолке.

На платформе TikTok ежедневно появляются сотни видео с блогерами, которые снимаются на этом фоне. Туристы выстраиваются в многочасовые очереди, чтобы сделать контент.

За фото и видео у зеркала берут один евро. Фреску написал итальянский художник Андреа Поццо. На ней нарисован испанский священник, попавший в рай.

Ранее сообщалось, что 36-летняя москвичка выпала из окна 16-го этажа, когда пыталась сделать селфи. Она неудачно выгнула спину назад, не удержалась, и погибла.