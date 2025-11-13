Художественная галерея Hauser & Wirth, возглавляемая британской принцессой Евгенией, оказалась в центре скандала из-за предполагаемого обхода санкций. Ее подозревают в отправке в Россию дорогостоящего предмета искусства, подпадающего под ограничения, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Times.

Галерею Hauser & Wirth, где дочь британского принца Эндрю, Евгения, занимает руководящую должность, обвиняют в нарушении установленных санкционных мер. В статье упоминается, что галерея, предположительно, осуществила поставку предметов роскоши в Россию. В частности, речь идет о полотне «Бегство от человечества», созданном американским художником Джорджем Кондо.

Преполагается, что Hauser & Wirth инкриминируют «предоставление товаров класса „люкс“ лицам, имеющим связи с Россией», в период с апреля по декабрь месяцы 2022 года. Упомянутая выше картина могла быть передана московскому коллекционеру Александру Попову, который вместе со своей супругой управляет фондом Popov Art Foundation.

В The Times подчеркнули, что принцесса Евгения не причастна к данному инциденту. Предполагается, что к произошедшему может быть причастен принц Эндрю, брат британского монарха, который ранее оказывался в центре громких скандалов, связанных с обвинениями в торговле несовершеннолетними.

