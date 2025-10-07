Террористку-телеведущую Лазареву* заочно приговорили к 7 годам колонии

Журналистку и телеведущую Татьяну Лазареву* заочно приговорили к 7 годам колонии общего режима. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Лазареву* признали иностранным агентом. Несмотря на это, ее два раза за год штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента по ч. 4 ст. 19.34 КоАП России. Однако она и дальше публиковала в Сети свои материалы, не указывая, что их создал или распространил иноагент.

До этого Лазареву* заочно осудили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“). Ее осудили на 6,5 лет колонии общего режима.

Во время заседания суда, Лазарева* отсутствовала. Она находится в розыске и за пределами России.

* Физлицо признано в России иностранным агентом, террористом и экстремистом.

