Телеведущая раскрыла секрет идеального образа

Ведущая телеканала «Муз-ТВ» Анастасия Барашкова-Ионина раскрыла секреты того, как правильно подать себя, чтобы получились удачные кадры и фото, сообщает «ФедералПресс» .

В первую очередь, важно найти свою «рабочую» сторону лица. Чтобы выбрать ракурс, который выглядит наиболее естественно и привлекательно, нужно экспериментировать и снять себя на камеру с разных сторон, объяснила ведущая.

Во-вторых, нужно выбрать ракурс съемки, подходящий именно для вас: наклон головы, угол съемки. Здесь, по мнению ведущей, лучше посоветоваться с фотографом или оператором.

Еще один важный фактор — правильное освещение, отметила Барашкова-Ионина. Ведь неправильный свет может подчеркнуть все недостатки.

При выборе одежды нужно учесть формат съемки — деловая или праздничная, и конечно — особенности фигуры. Цвета образа не должны сливаться с фоном.

Как объяснила телеведущая, кадр «съедает» половину макияжа, поэтому для съемки мейкап должен быть достаточно выразительным, а вот модных сияющих текстур лучше избегать, так как они создают эффект жирного блеска на коже, предупредила Анастасия.

По ее словам, самое главное — это настрой и внутреннее состояние человека. Уверенность в себе, позитив и естественная внутренняя энергия делают образ привлекательным, заключила девушка.