Телеведущая Михейчик назвала наиболее востребованный жанр кино в 2024 году

Телеведущая Маруся Михейчик рассказала, что в 2024 году наиболее востребованным жанром кино является артхаус в самом его первоначальном виде, сообщает «ФедералПресс» .

Звезда отметила, что в последние годы термин «артхаус» понимают неправильно, и решила напомнить, что этот жанр включает в себя авангардное, фестивальное и немейнстримное кино, работы, которые расширяют границы жанра, произведения классиков мирового кино, фильмы этнических меньшинств и так называемое интеллектуальное кино.

Михейчик привела примеры сериалов, таких как «Содержанки», «Актрисы», «Секс&Любовь», «Happy End», «Жизнь по вызову» и «Жить Жизнь», в которых сюжеты не относятся к мейнстриму, а сами работы предназначены для размышлений. В этих проектах поднимаются узкие темы, такие как эскорт, вебкам и манипулятивная психология, что и соответствует авангардному подходу.

По словам телеведущей, подобные фильмы становятся все более востребованными на онлайн-платформах, а артхаус в ближайшие десятилетия продолжит занимать свое место среди популярных киножанров.